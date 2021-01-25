Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüse yakalandığını belirten Meksika Devlet Başkanı Obrador, semptomlarının hafif olduğunu söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda haberi duyuran Lopez Obrador, "Koronavirüse yakalandığımı sizlere bildirmekten üzüntü duyuyorum." dedi.

"BELİRTİLERİM HAFİF"

Belirtilerin hafif olduğunu, ancak tıbbi tedavi gördüğünü belirten Obrador, "Her zaman olduğu gibi iyimserim. Hep birlikte aşacağız. Doktor Olga Sanchez Cordero, her gün neler yaptığımızı, beni temsil ederek sizi bilgilendirecek." ifadelerini kullandı.

"PUTİN BİZE SPUTNİK V AŞISI GÖNDEREBİLİR"

Lopez Obrador, Ulusal Saray'dan kamuoyuyla ilgili sorunları takip etmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Örneğin, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapacağım. Çünkü dostluk ilişkilerimizden bağımsız olarak bize Sputnik V aşısını gönderebilme olasılığı var." dedi.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 752 bin 347 kişi salgına yakalanırken, koronavirüs nedeniyle 149 bin 84 kişi yaşamını yitirdi.