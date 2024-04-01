Meksika kıyılarında 8 Çinli göçmenin cansız bedeni bulundu ABD'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan göçmen teknesinin Meksika açıklarında alabora olması sonucu 8 Çinlinin cansız bedeni kıyıya vurdu.

İHA

Ülkelerindeki yaşam şartlarından rahatsız olan ve daha iyi şartlarda yaşayacaklarına inandıkları ülkelere gitmek isteyen göçmenler, küçük teknelerle uzun ve tehlikeli deniz yolculuklarına çıkmaya devam ediyor.

Bu tehlikeli yolculuklarda hayatını kaybeden göçmenlere ise yenileri ekleniyor.

7’si kadın 8 Çinli göçmenin cansız bedeni bulundu

ABD’ye yasa dışı yollarla girmek isteyen göçmenleri taşıyan bir teknenin Meksika açıklarında alabora olması sonucu 7’si kadın 8 Çinli göçmenin cansız bedeni, Oaxaca eyaletine bağlı San Francisco del Mar kasabasında kıyıya vurdu.

1 Çinli göçmen kurtarıldı

Oaxaca Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, göçmenleri taşıyan teknenin Guatemala sınırı yakınlarındaki Chiapas eyaletinin Tapachula kentinden yola çıktığı belirtildi. Açıklamada, 1 Çin vatandaşının da sağ olarak kurtarıldığı aktarıldı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve kimlik belirleme aşamasında Çin Büyükelçiliği ile çalışıldığını bildirdi.

Meksika’dan ABD’ye yasa dışı yollarla giriş yapan Çin vatandaşı sayısında son yıllarda artış görülürken, ABD hükümet verilerine göre, 2023 yılında 37 binden fazla Çinli ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaparken güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)