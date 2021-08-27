Meksika, kozmetik ürünlerin hayvanlarda denenmesini yasaklayacak

Meksika’da hayvanlar üzerinde yapılan kozmetik testlerin yasaklanmasını içeren Genel Sağlık Yasa Tasarısı onaylandı.

Meksika, kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini yasaklama kararı aldı.

Hayvanlar üzerinde yapılan kozmetik testlerin yasaklanmasını içeren Genel Sağlık Yasa Tasarısı, Senatonun İkinci Yasama Çalışmaları Komisyonu ve Birleşik Sağlık Komisyonları tarafından oy birliği ile onaylandı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un da partisi olan Morena’nın (Ulusal Yenilenme Hareketi) senatodaki koordinatörü Ricardo Monreal yaptığı açıklamada, yasa tasarısının 1 Eylül’den sonraki senato oturumlarında gündeme alınarak onaylanması beklendiğini ifade etti.



Ürünlere hayvanlar üzerinde test edilmediğini gösteren etiketler konulacak

Senato komisyonlarında kabul edilen Genel Sağlık Yasa Tasarısında, kozmetik araştırma amacıyla hiçbir kozmetik içeriğin, satışa hazır kozmetik ürünün ve bunların içerdiği bileşenler ya da bu bileşenlerin karışımlarının hayvanlar üzerinde test edilemeyeceği açıkça ifade ediliyor.

ÜRETİM, PAZARLAMA VE İTHALAT YASAĞI

Ayrıca yasa tasarısı ile içeriğinde hayvanlar üzerinde test edilmiş herhangi bir bileşen ya da bunların kombinasyonları bulunan her türlü kozmetik ürünün ülkede üretilmesi, pazarlanması veya ithal edilmesi yasaklanacak.

Yasa tasarısı ile tüketicilerin bilgi edinme hakkı sebebiyle satışa sunulan kozmetik ürünlerde, üretiminde hayvan testi yapılmadığını ifade eden etiketlerin bulunması da zorunlu hale getiriliyor.

7 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Yasa tasarısı kapsamında hayvanlar üzerinde kozmetik testler yapan ve bu testlerin geliştirilmesine katılan kişiler ile bu kişileri işe alan, yöneten ve buna izin verenler 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ve o günkü ceza biriminin 200 ila 2 bin katı para cezası ile cezalandırılacak.

Yasa tasarısı ile ayrıca, üreticilere hayvanlar üzerinde yaptıkları kozmetik ürünlerin güvenlik ve etkinliğini ölçen testlere alternatif yöntemler geliştirmeleri açısından yasa yürürlüğe girdiğinden itibaren iki yıllık bir süre tanınacak.



