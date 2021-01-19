Meksika'da 12 yaşındaki çocuk doğum yaptı

Meksika'da 15 yaşındaki çocuktan hamile kalan 12 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı. Haberi duyuran belediye başkanı, bebeğin 8 aylıkken dünyaya geldiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Meksika'nın Tecamac şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu, 15 yaşındaki bir erkek çocuğundan hamile kaldı.

Belediye Başkanı Mariela Gutierrez Escalante, sosyal medyadan bu haberi duyurarak bebeğin 8 aylık doğduğunu açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU, 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK DOĞUM YAPTI

Mariela, paylaşımında, anneye aylık maaş bağlandığını ve bebeğin tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanacağını söyledi.

Bebekleri dünyaya gelen çift, 15 yaşındaki erkek çocuğunun babaannesinin yanında yaşayacak.

AİLE, MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Öte yandan aile, torun sahibi oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

İsmi açıklanmayan 12 yaşındaki anne ise ilişkilerinden dolayı aileleri tarafından dışlanmadıklarını, aksine kendilerine destek olunduğunu anlattı.