Meksika'da 84 yaşındaki kadının karnında cenin bulundu Meksika'da 84 yaşındaki bir kadının karnında kireçlenmiş bir fetüs bulundu. En son 40 yıl önce hamile kaldığı öğrenilen kadın doktorları şaşkına çevirdi.

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Meksika'da okuyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Durango kentinde yaşayan 84 yaşındaki kadın şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye gitti.

Doktorlar yapılan kontrolde 84 yaşındaki kadının karnından kireçlenmiş fetüs çıkardı.

Şaşkına dönen doktorlar, lithopedion adı verilen ve olağanüstü derecede nadir görülen nadir bir olayla fetüsün kireçlendiğini söyledi.

40 yıl önce hamile kaldı, bebek karnında kireçlendi

Raporlar 84 yaşındaki ismi açıklanmayan kadının yaklaşık 40 yıl öncesinde bebeğe hamile kaldığını belirledi.

Öte yandan mumyalanmış fetüsün kadından herhangi bir sağlık sorununa neden olmadığı söylendi.

Litopedion nedir?

Yaşanan bu ilginç olay, tıp literatüründe “Litopedion” olarak tanımlanıyor.

Taş bebek olarak da tabir edilen ve çok nadir olarak görülen Litopedion'un, dış gebelikte bebeğin anne karnında hayatını kaybetmesi ancak vücudun dışına atılamaması sebebiyle meydana geliyor.

Annenin karnında kalan bebek zamanla vücudun koruma mekanizması tarafından kireçlenerek ölmüş fetüsün anneyi zehirlemesi engelleniyor.