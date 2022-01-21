Alkollü araç kullanan kadın kaza sonrası el frenini çekmeyi unutunca 3 çocuğuyla birlikte otomobilini çukura düşürdü.

Meksika’nın Baja California eyaletindeki Tijuana şehrinde yaşanan olayda alkollü olduğu öğrenilen bir kadın, aracını park etmeye çalışırken başka bir araca çarptı.

Durumu kontrol etmek için aracından inen kadın el frenini çekmeyi unutunca araç, içerisindeki üç çocuğuyla birlikte hareket etti.

ARAÇ ÇOCUKLARLA BİRLİKTE ÇUKURA DÜŞTÜ

Kadın aracının hareket ettiğini fark edince durdurmaya çalışsa da aracının çukura düşmesine engel olamadı.

Yaşanan olay ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Meksika'da alkollü kadının aracı 3 çocuğuyla çukura düştü VİDEO



ALKOLLÜ ANNE GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri, kadını olayla ilgili sorgulamak istedi. Ancak kadın, memurlar ile tartışmaya başlayınca gözaltına alındı.



Polis, alkollü olduğu tespit edilen kadın hakkında soruşturma başlatıldığını bildirirken, araçta bulunan üç çocuğun ise kazada yara almadan kurtulduğunu açıkladı.



