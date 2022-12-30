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    Meksika'da araç hırsızını yakarak öldürdüler

    Meksika’da araç hırsızlığı çetesi üyesi olduğu ve 1 kişiyi öldürdüğü iddia edilen şahıs yakılarak öldürüldü. Yetkililer cinayet kapsamında soruşturma başlattı.
    • 30.12.2022 - 22:24
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    Meksika'da araç hırsızını yakarak öldürdüler

    Meksika'nın Chiapas eyaletinde yer alan ve Tzotzil Kızılderilileri’nin yaşadığı Santiago El Pinar adlı kasabada dehşet verici bir olay yaşandı.

    Yakarak infaz ettiler

    Bölge halkı tarafından araç hırsızlığı çetesi üyesi olduğu ve 1 kişiyi öldürdüğü iddia edilen 26 yaşındaki Lucas Perez Gomez adlı şahıs yakılarak infaz edildi.

    İHA'nın haberine göre, olayın ardından bölgeye gelen Chiapas Eyaleti Kamu Bakanlığı personeli ve Kızılderili Topluluğu Savcılığı yetkilileri, kasaba halkından olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Lucas Perez Gomez’in cesedini buldu.

    Meksika'da araç hırsızını yakarak öldürdüler- Video

    Meksika da araç hırsızını yakarak öldürdüler #1

    Cinayet kapsamında soruşturma başlatıldı

    Gomez’in vücudunda üçüncü derece yanıklar olduğu gözlenirken, ailesi otopsi yapılması için cesedini yetkililere vermeyi kabul etmedi. Chiapas Eyaleti Kamu Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sorumluların cinayet kapsamında cezalandırılacağını söyledi.

    Meksika’da son olarak 21 Aralık Çarşamba günü Chiapas eyaletinin Huixtan kasabasında araç hırsızı olduğu iddia edilen 4 kişi, yerli halk tarafından kollarından saatlerce asılarak işkenceye maruz kalmış, sonrasında ise silahlı bir grup tarafından kurtarılmıştı.

    Meksika da araç hırsızını yakarak öldürdüler #2

    Meksika da araç hırsızını yakarak öldürdüler #3

    Meksika da araç hırsızını yakarak öldürdüler #4


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