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    Meksika'da bardak katliam

    Meksika'da bir bara yapılan silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 28.09.2020 - 05:19
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    Meksika'da bardak katliam

    Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı Jaral del Progreso şehrinde bulunan La Cabaa del Toro adlı bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

    4'Ü KADIN 11 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

    Guanajuato Eyalet Başsavcılığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde barda 7 erkek, 4 kadın olmak üzere 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, ekipler delil toplama çalışmalarına devam ediyor. Yerel kaynaklar, Santa Rosa de Lima çetesi ile Jalisco Yeni Nesil Karteli arasında silahlı çatışma yaşandığını iddia etti.

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    REHABİLİTASYON MERKEZİNE SALDIRMIŞLARDI

    Öte yandan Temmuz ayında Guanajuato’daki bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezine silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlenmiş, saldırıda 24 kişi hayatını kaybetmişti.

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