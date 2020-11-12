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Meksika’da belediye başkanı öldürüldü

Meksika’da belediye başkanı öldürüldü

2006'dan bu yana 60'tan fazla belediye başkanı, organize suç çeteleri tarafından öldürülürken; kadın başkanın cinayeti ile ilgili eyalet valisi, sorumluların cezasız kalmayacağını dile getirdi.