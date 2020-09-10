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    Meksika'da bir gazeteci daha öldürüldü

    Meksika'nın Veracruz eyaletinde yerel gazete, muhabir Julio Valdivia'nın başının kesilerek öldürüldüğünü açıkladı.
    • AA
    • 10.09.2020 - 10:46
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    Meksika'da bir gazeteci daha öldürüldü

    Meksika'nın Cordoba şehrindeki El Mundo gazetesindeki haberde, gazeteci Julio Valdivia'nın başının kesildiği, cansız bedeninin Motzorongo kasabasında tren raylarının üzerinde bulunduğu belirtildi.

    Gazetecileri Koruma Komitesinden yapılan açıklamada, yaşanan hadisenin korkunç olduğu belirtilerek, sorumluların bir an önce bulunması için yetkililere çağrı yapıldı.

    BU YIL 6 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

    Oaxaca eyaleti yakınında uzun süredir çete şiddeti ile boğuşan kırsal bir bölgeyle ilgili haber yapan Valdivia, bu yıl ülkede öldürülen 6'ncı gazeteci oldu.

    Meksika da bir gazeteci daha öldürüldü #1

    Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 3 Ağustos’ta gazeteci Pablo Morrugares ve koruma polisi bir restoranda akşam yemeği sırasında öldürülmüştü.

    İnternet sitesi P.M. Noticias Guerrero'nun direktörü olan Morrugares, sıklıkla çete şiddetlerine ilişkin haberler yayımlıyordu.

    SON 20 YILDA 140'DAN FAZLA GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

    Meksika'da polis, gazeteci cinayetleriyle ilgili yeterli soruşturmayı yürütmediği için eleştiriliyor. Ülkede son 20 yılda 140’ın üzerinde gazeteci cinayete kurban gitti.

    Meksika da bir gazeteci daha öldürüldü #2

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