Meksika'da çeteye yönelik operasyonda 13 kişi öldürüldü

- Meksika'nın Sinaloa eyaletinde düzenlenen operasyonda, polisle çatışan 13 çete üyesi öldürüldü, 4 kişi gözaltına alındı.
- Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, operasyonun polislerin bir saldırıya uğramasından sonra başladığını açıkladı.
- Olayla ilgili eyalet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Meksika'nın Sinaloa eyaletine bağlı Guasave kentindeki La Brecha semtine operasyon yapan polisler, çete üyeleriyle çatıştı.
Operasyonda 13 çete üyesi ölürken 4 kişi de gözaltına alındı.
DEVRİYEDEKİ POLİSLER SALDIRIYA UĞRADI
Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, operasyondan önce polislerin devriye görevinde bulunduğu sırada saldırıya uğradığını belirtti.
Olayın ardından güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını aktaran Harfuch, çete üyelerinin yerlerinin tespit edilmesinin ardından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Eyalet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.