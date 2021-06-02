Meksika'da dev düden oluştu

Meksika'da çapı 60 metreden fazla olan dev bir düdenin oluştu. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Meksika’da Santa Mara Zacatepec’te vatandaşların gözü önünde çapı 60 metre, derinliği 20 metre olan düden meydana geldi.

Düdenin oluştuğu alanda güvenlik önlemleri alınırken çevredekiler tahliye edildi.

"ÖNLEM ALINMAZSA DÜDENİN ÇAPI DAHA DA ARTACAK"

Frente De Pueblos'tan aktivist ve çevre uzman Miguel Lopez, "Bütün bu bölgede aşırı su tüketimi var. Suyu aldıkları yerde şimdi delikler, boşluklar, mağaralar oluşmaya başladı. Hava artık daha nemli. Bu düdenler ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı. Yerel halk bölgede önlemler alınmadığı takdirde düdenin çapının daha da artacağını ifade etti.

VALİ'DEN SORUNLARU ÇÖZME GARANTİSİ

Düdenin neden oluştuğunu anlamak için bölgeye uzman ekip gönderildiğini açıklayan Puebla Valisi Miguel Barbosa Huerta, ailelere sorunlarını çözme konusunda garantisi verdi. Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve Bölgesel Planlama Bakanı Beatriz Manrique Guevara ise, bölgenin izlenmesi ve korunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.