Meksika'da düğüne operasyon düzenlendi: Gelin ve damat tutuklandı

Meksika'da polis ekipleri bir düğüne baskın düzenledi.
Dünya kamuoyunda gündem olan olayda Nancy N. isimli kadın, Clemente N. adındaki şahısla en mutlu günlerinden birini yaşıyordu.
Gelin ve damat düğün günü hayatının şokunu yaşadı
Ancak durum pek de öyle olmadı.
Çiçeği burnunda gelin, müstakbel kocasının da aralarında bulunduğu 7 kişi ile beraber gasp suçlaması ile tutuklandı ve üzerinde gelinliği ile hapishaneye gönderildi.
Gelin dışında 6 kişi daha tutuklandı
Gelin ve damadın yanı sıra altı kişi daha, Mexico'nın Toluca şehri yakınlarındaki bir kümes hayvanı dükkanının dört çalışanını uyuşturucu kartelleri adına gasbedip kaçırdıkları suçlamasıyla cezaevinin yolunu tuttu.
Uyuşturucu karteliyle bağlantıları da var
Şüphelilerin, ocak ayının başlarında Güney Meksika'da bir drone ile yarım düzine insanı öldürmekle suçlanan "La Familia Michoacana" olarak bilinen bir uyuşturucu karteliyle bağlantılı olduğu ifade edildi.
Gelinlikle elleri kelepçeli fotoğrafı yayınlandı
Zanlıların ayrıca, çok fazla takma isim kullandığı ve birçok kişiyi gasbettiği belirlendi.
Nancy N.'nin gelinlikle ve kelepçeli halde polis tarafından çevrelenmiş halde gösteren fotoğraflar ve videolar yayınlandı.
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