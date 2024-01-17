Meksika'da düğüne operasyon düzenlendi: Gelin ve damat tutuklandı Meksika'da bir düğün polis baskınıyla gündem oldu. Gelin ve damat, en mutlu günlerinde gasp suçlamasıyla ekipler tarafından tutuklandı. Kadının üzerinde gelinlikle elleri kelepçeli bir şekilde yayınlanan fotoğrafı görenleri şaşırttı.

ensonhaber.com

Meksika'da polis ekipleri bir düğüne baskın düzenledi.

Dünya kamuoyunda gündem olan olayda Nancy N. isimli kadın, Clemente N. adındaki şahısla en mutlu günlerinden birini yaşıyordu.

Gelin ve damat düğün günü hayatının şokunu yaşadı

Ancak durum pek de öyle olmadı.

Çiçeği burnunda gelin, müstakbel kocasının da aralarında bulunduğu 7 kişi ile beraber gasp suçlaması ile tutuklandı ve üzerinde gelinliği ile hapishaneye gönderildi.

Gelin dışında 6 kişi daha tutuklandı

Gelin ve damadın yanı sıra altı kişi daha, Mexico'nın Toluca şehri yakınlarındaki bir kümes hayvanı dükkanının dört çalışanını uyuşturucu kartelleri adına gasbedip kaçırdıkları suçlamasıyla cezaevinin yolunu tuttu.

Uyuşturucu karteliyle bağlantıları da var

Şüphelilerin, ocak ayının başlarında Güney Meksika'da bir drone ile yarım düzine insanı öldürmekle suçlanan "La Familia Michoacana" olarak bilinen bir uyuşturucu karteliyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Gelinlikle elleri kelepçeli fotoğrafı yayınlandı

Zanlıların ayrıca, çok fazla takma isim kullandığı ve birçok kişiyi gasbettiği belirlendi.

Nancy N.'nin gelinlikle ve kelepçeli halde polis tarafından çevrelenmiş halde gösteren fotoğraflar ve videolar yayınlandı.