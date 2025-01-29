Meksika'da estetik skandalı: Yüzüne yemeklik yağ enjekte edildi

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Son zamanlarda özellikle ünlülerin tercih ettiği estetik ve medikal işlemler dolandırıcıların da geçim kapısı haline geldi.

Estetik furyasına katılmak için uygun fiyatlı alternatifler arayanlar ise merdiven altı kliniklere yöneliyor.

Bunun sonucunda ise deri ve vücutta geri döndürülemez hasarlar meydana geliyor.

ESTETİK MERAKI GÜZELLİĞİNE MAL OLDU

Bunun yaşayan örneği ise 72 yaşındaki Meksikalı oyuncu Lyn May...

Bir zamanların en popüler oyuncularından olay May, gençliğinde sahip olduğu güzelliği tekrar ortaya çıkarabilmek için cerrahi işlemlere başvurdu.

Ancak oyuncu beklenmedik bir sonuçla karşılaştı.

YÜZÜNE YEMEKLİK YAĞ ENJEKTE ETTİLER

İlk operasyonunda "onaylanmamış ve yasaklı kozmetik ürünler" kullanıldığı iddia edilen May, yüzüne enjekte edilen karışımın "yemeklik yağ, bebek yağı ve su" içerdiğini açıkladı.

Estetik operasyon sürecinde "yasaklı maddeler" kullanılması, Lyn May’in yüzünde şişlik, apse ve kalıcı deformasyonlara yol açtı.

HAYATI BOYUNCA BU DEFORMEYLE YAŞAYACAK

Yapılan müdahaleler sonucu bir kısım yağ dokusu çıkarılsa da, oyuncunun yüz hatlarındaki bozulma geri döndürülemez hale geldi.

Lyn May’in gençlik fotoğraflarını gören sosyal medya kullanıcıları, "Estetik kurbanı" yorumlarıyla tepki gösterdi. "Kıskanç arkadaşın şimdi nerede?" ve "Neden bu kadar ileri gittin?" gibi yorumlar, Meksikalı yıldızın paylaşımlarını adeta eleştiri yağmuruna çevirdi.

Uzmanlar, Lyn May’in yaşadığı skandal üzerinden "güvenli estetik operasyon" uyarısı yaptı. "Lisanssız kliniklerden ve onaylanmamış ürünlerden uzak durulmalı" açıklaması yapan cerrahlar, hastaların "medikal geçmişi temiz" merkezleri tercih etmesi gerektiğini vurguladı.