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- Meksika’da evsiz adamı timsah yedi
Meksika’da evsiz adamı timsah yedi
Yapılan tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle giren ve ismi açıklanmayan kişi, o gölde timsah tarafından öldürüldü. Korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
- DHA
- 22.10.2020 - 08:29
Meksika’nın Petrolera kentinde evsiz olduğu belirtilen bir kişi, tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle girdi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gölde yüzen kişiye bir timsahın yaklaştığı ve adamın aniden gözden kaybolduğu görüldü.
CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Meksika medyası, arama kurtarma çalışmalarında adamın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.