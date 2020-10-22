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    Meksika’da evsiz adamı timsah yedi

    Yapılan tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle giren ve ismi açıklanmayan kişi, o gölde timsah tarafından öldürüldü. Korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 22.10.2020 - 08:29
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    Meksika’da evsiz adamı timsah yedi

    Meksika’nın Petrolera kentinde evsiz olduğu belirtilen bir kişi, tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle girdi.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gölde yüzen kişiye bir timsahın yaklaştığı ve adamın aniden gözden kaybolduğu görüldü.

    CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

    Meksika medyası, arama kurtarma çalışmalarında adamın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

    Meksika’da evsiz adamı timsah öldürdü İZLE

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