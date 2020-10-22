Haberler

Dünya Haberleri

Meksika’da evsiz adamı timsah yedi

Meksika’da evsiz adamı timsah yedi

Yapılan tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle giren ve ismi açıklanmayan kişi, o gölde timsah tarafından öldürüldü. Korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı.