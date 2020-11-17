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Meksika’da gaz boru hattında patlamada meydana geldi
Meksika’da gaz boru hattında meydana gelen patlamada en az 6 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
- 17.11.2020 - 03:27
Meksika’nın Jala bölgesindeki Tepic-Guadalajara karayolu üzerinde bulunan gaz boru hattında patlama meydana geldi.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Henüz nedeni belli olmayan patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.
Patlamanın meydana geldiği bölgede alevler geniş bir alana yayılırken, karayolu üzerinde seyreden sürücüler araçlarını bırakarak canlarını kurtarmaya çalıştı.
Meksika’da gaz boru hattında patlamada meydana geldi İZLE