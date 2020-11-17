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    Meksika’da gaz boru hattında patlamada meydana geldi

    Meksika’da gaz boru hattında meydana gelen patlamada en az 6 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 17.11.2020 - 03:27
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    Meksika’da gaz boru hattında patlamada meydana geldi

    Meksika’nın Jala bölgesindeki Tepic-Guadalajara karayolu üzerinde bulunan gaz boru hattında patlama meydana geldi.

    6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Henüz nedeni belli olmayan patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.

    Patlamanın meydana geldiği bölgede alevler geniş bir alana yayılırken, karayolu üzerinde seyreden sürücüler araçlarını bırakarak canlarını kurtarmaya çalıştı.

    Meksika’da gaz boru hattında patlamada meydana geldi İZLE


    Meksika’da gaz boru hattında patlamada meydana geldi #1

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