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    Meksika'da hapishanede çatışma çıktı: 8 ölü

    Meksika'nın Colima kentindeki cezaevinde mahkumlar arasında kavga çıktı. 8 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 06:58
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    Meksika'da hapishanede çatışma çıktı: 8 ölü

    Meksika basınında çıkan habere göre, kentteki Sosyal Yeniden Bütünleşme Merkezinde (CERESO) mahkum grupları arasında çatışma çıktı.

    Silah ve kesici aletlerin kullanıldığı çatışmada, 8 mahkum hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

    HAPİSHANEDE DURUM KONTROL ALTINA ALINDI

    Eyalet valiliğinden yapılan açıklamada, yaşamını yitiren mahkumların ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunularak olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Hapishanede durum kontrol altına alındı.

    Meksika da hapishanede çatışma çıktı: 8 ölü #1


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