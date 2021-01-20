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- Meksika'da infaz edilmiş 12 ceset bulundu
Meksika'da infaz edilmiş 12 ceset bulundu
İnfaz edildikleri belirlenen 12 kişinin cesedi incelenmelerinin ardından ailelerine teslim edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
- AA
- 20.01.2021 - 07:51
Meksika'nın Veracruz eyaletinin güneydoğu uçlarındaki Las Choapas kentinde çeteler arasında çıktığı tahmin edilen silahlı çatışmanın ardından 12 kişinin cesedinin tespit edildiği belirtildi.
Cesetler üzerinde yapılan ilk incelemeden sonra cenazelerin ailelerine teslim edildiği kaydedildi.
Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
YILBAŞINDAN BU YANA 24 KİŞİ ÖLDÜ
Ulusal Kamu Güvenliği İcra Sekreterliği verilerine göre, Ocak-Kasım 2020 tarihlerinde aynı bölgede silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 31 kişi öldü.
Meksika'da yılbaşından bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 24 kişi yaşamını yitirmişti.