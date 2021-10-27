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    Meksika'da kamyonetin kasasında yanmış 6 ceset bulundu

    Ülkenin en çok cinayet işlenen eyaletlerinden bir olan Guanajuato'da kamyonet kasasında 6 yanmış ceset bulundu. Cesetler araçtan çıkarılırken, olayla ilgili de soruşturma açıldı.
    • AA
    • 27.10.2021 - 04:41
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 04:42
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    Meksika'da kamyonetin kasasında yanmış 6 ceset bulundu

    Meksika'nın Guanajuato kentinde kan donduran bir olaya şahit olundu.

    Ülkenin Guanajuato kentinde bir kamyonun kasasında yanmış halde 6 ceset bulundu. Meksika basınında çıkan habere göre, ihbar üzerine kente bağlı La Magdalena semtindeki Valle de Santiago kara yolunda inceleme yapıldı.

    KAMYONETİN KASASINDA YANMIŞ CESETLER BULUNDU

    İncelemede bir kamyonun kasasında yanmış halde 6 ceset bulan yetkililer, savcılık eşliğinde kamyondan cesetleri çıkardı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Meksika da kamyonetin kasasında yanmış 6 ceset bulundu #1

    BÖLGE CİNAYETİN EN FAZLA OLDUĞU YERLERDEN BİRİ

    Öte yandan aynı bölgede 23 Ekim'den bu yana yapılan ihbarlarda 10 cesedin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

    Guanajuato kenti, Meksika'da cinayet sayısının en fazla olduğu yerlerden biri olarak geçiyor.

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