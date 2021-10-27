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Meksika'da kamyonetin kasasında yanmış 6 ceset bulundu

Meksika'da kamyonetin kasasında yanmış 6 ceset bulundu

Ülkenin en çok cinayet işlenen eyaletlerinden bir olan Guanajuato'da kamyonet kasasında 6 yanmış ceset bulundu. Cesetler araçtan çıkarılırken, olayla ilgili de soruşturma açıldı.