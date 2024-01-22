Meksika’nın kuzeyindeki Sonora eyaletinin başkenti Hermosillo’da, bir otoyolda güvenlik güçleri ve kartel üyeleri arasında çatışma çıktı.
Sinaloa karteline bağlı Los Cazadores çetesinin üyeleri, tutuklanan kartel tetikçisi Jesus Humberto’nun oğlu Carlos Humberto'yu kurtarmak için güvenlik güçlerine ateş açtı.
12 kartel üyesi öldü
Sonora Eyalet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçleri ve çete arasında çıkan çatışmada 12 kartel üyesinin öldüğü, 2 güvenlik gücünün ise yaralandığı belirtildi.
Hastaneye kaldırılan güvenlik güçlerinin durumunun stabil olduğu kaydedilen açıklamada, çatışmada yaralanan en az 7 kartel üyesinin olay yerinden kaçmayı başardığı ifade edildi.
21 ağır silah ele geçirildi
Çatışmanın ardından güvenlik güçleri kartele ait 21 ağır silah, mühimmat, kurşun geçirmez yelek ve 6 araç ele geçirdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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