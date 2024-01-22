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Meksika’da kartel üyeleri ve güvenlik güçleri arasında çatışma: 12 ölü

Meksika’da kartel üyeleri ve güvenlik güçleri arasında çatışma: 12 ölü Sonora eyaletinde, tutuklanan bir kişiyi kurtarma girişiminde bulunan kartel üyeleri ve polis arasında çıkan çatışmada 12 kişinin öldüğü belirtildi.