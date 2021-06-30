İki kartel arasında çıkan çatışmada, ölen 9 kişinin cesetleri karayolunun ortasında bırakıldı. Cesetlerin hangi kartele ait olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Meksika’nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinin Miguel Aleman kasabasında, Kuzeydoğu Karteli ve Körfez Karteli arasında çatışma çıktı.

Çatışmada ölen 9 kişinin cansız bedeni, kasabaya yakın bir yer olan Monterrey Tamaulipas karayolu üzerinde bırakıldı.

Araçları ile yoldan geçen vatandaşlar, karayolunun ortasında bırakılmış cesetleri gördü.

Olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi.

AĞIR SİLAH SESLERİ DUYULDU

Tamaulipas eyalet yetkilisi Luis Alberto Rodriguez, cesetlerin bırakıldığı bölgeye ilk gelenin Meksika ordusu olduğunu belitti.

Rodriguez, yola bırakılan cansız bedenlerin sayısının 9 olduğunu da doğruladı.

Çevre sakinleri, dün sabaha karşı bölgeden ağır silah seslerinin duyulduğunu ifade etti.

Cesetlerin hangi kartele ait olduğu konusunda bir açıklama yapılmadı.

15 SİVİLİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

Çatışmanın Kuzeydoğu ve Körfez Kartelleri arasında bölgedeki uyuşturucu, kaçak mallar ve göçmen trafiği konusunda 2010 yılından beri yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle çıktığı düşünülüyor.

Meksika’da karteller arasında çatışma: Cesetler yolun ortasında bırakıldı VİDEO



Meksika’da geçtiğimiz 19 Haziran’da yine Tamaulipas eyaletinin Reynosa şehrinde Körfez Karteli sivillere ateş açarak 15 masum vatandaşın ölümüne neden olurken, kartelin 4 üyesi güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.