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    Meksika'da son 5 yılda 17 bin 715 kadının cinayete kurban gitti

    Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi Sekreterliği tarafından Meksika’ya yönelik yayınlanan raporda, son beş yılda binlerce kadının şiddet gördüğü, açılan davalara rağmen şiddetin arttığı kaydedildi.
    • AA
    • 09.03.2021 - 09:19
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    Meksika'da son 5 yılda 17 bin 715 kadının cinayete kurban gitti

    Meksika’da, Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi Sekreterliği tarafından bir rapor yayınlandı.

    1 Ocak 2016 ila 31 Ocak 2021 tarih aralığını kapsayan raporda, şiddete uğrayan kadınların sayılarına yer verildi.

    319 BİN KADIN YARALANDI

    Rapora göre, verilen tarih aralığında 319 bin 400 kadının uğradığı şiddet sonucu yaralandığı belirtildi.

    Ayrıca, 17 bin 715 kadının da öldürüldüğü ifade edildi.

    DAVALARA RAĞMEN ARTTI

    Şiddete karşı açılan davalara dikkat çekilen raporda, ülke içinde şiddet oranının açılan davalara rağmen arttığı bildirildi.

    Meksika da son 5 yılda 17 bin 715 kadının cinayete kurban gitti #1

    KORONAVİRÜS KADINLARIN HAYATINI ZORLAŞTIRDI

    Koronavirüs salgınının çıkması ile kadınların hayatının daha da zorlaştığı vurgulandı.

    EN YÜKSEK ORAN

    Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.

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