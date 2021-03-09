Meksika'da son 5 yılda 17 bin 715 kadının cinayete kurban gitti

Meksika'da son 5 yılda 17 bin 715 kadının cinayete kurban gitti

Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi Sekreterliği tarafından Meksika’ya yönelik yayınlanan raporda, son beş yılda binlerce kadının şiddet gördüğü, açılan davalara rağmen şiddetin arttığı kaydedildi.

Meksika’da, Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi Sekreterliği tarafından bir rapor yayınlandı.

1 Ocak 2016 ila 31 Ocak 2021 tarih aralığını kapsayan raporda, şiddete uğrayan kadınların sayılarına yer verildi.

319 BİN KADIN YARALANDI

Rapora göre, verilen tarih aralığında 319 bin 400 kadının uğradığı şiddet sonucu yaralandığı belirtildi.

Ayrıca, 17 bin 715 kadının da öldürüldüğü ifade edildi.

DAVALARA RAĞMEN ARTTI

Şiddete karşı açılan davalara dikkat çekilen raporda, ülke içinde şiddet oranının açılan davalara rağmen arttığı bildirildi.

KORONAVİRÜS KADINLARIN HAYATINI ZORLAŞTIRDI

Koronavirüs salgınının çıkması ile kadınların hayatının daha da zorlaştığı vurgulandı.

EN YÜKSEK ORAN

Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.