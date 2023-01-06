Meksika'da uyuşturucu kartelleri asker ve polisle çatışıyor

Meksika'da uyuşturucu kartelleri asker ve polisle çatışıyor

Uyuşturucu baronu “El Chapo”nun oğlu, ABD kolluk kuvvetlerinin desteğiyle yakalandı. Bu gözaltı ülkedeki çeteleri kızdırdı. Ordu ve polisle çatışma başlatan kartel üyeleri, uçaklara bile ateş açıyor.

Meksika’da “El Chapo” lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio Guzman-Lopez gözaltına alındı.

Babasının tutuklanarak ABD’ye götürülmesinin ardından örgüte liderlik etmekle suçlanan Ovidio’nun 6 ay süren bir takip sonucu yakalandığı açıklandı.

Meksikalı yetkililer, Ovidio’yu gözetlemek için ABD’den de yardım aldıklarını, gözaltına alınan Ovidio’nun Meksiko kentinde güvenli bir noktaya götürüldüğünü bildirdi.

Ordu-kartel savaşı

Uyuşturucu kartelinin en güçlü olduğu Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan’da da bu gözaltının ardından çatışmalar başladı…

Orduya savaş açan uyuşturucu karteli, başkenti adeta yaktı, yıktı.

Faturayı Meksika hükümetine kesen kartel, Ovidio götürülmesin diye yolcu uçaklarına bile ateş açtı.

Meksika'da uyuşturucu kartelleri asker ve polisle çatışıyor VİDEO

Uçağa ateş açtılar, yüzlerce uçuş iptal edildi

Kalkışa hazırlanan uçak kurşunların hedefi olunca, uçuşlar iptal edildi.

Bir kurşun uçağın gövdesini deldi, yolcular ise korunmak için uçağın zeminine yattı.

Uçakta kimsenin yaralanmadığı açıklanırken, Sinaloa eyaletindeki 3 havalimanında yüzlerce uçuş iptal edildi.

Kartelin ateş açtığı bir uçak da yanarak indi, alanda söndürüldü…

En az 2 ölü, 18 yaralı

Öfkeli çete üyeleri yolları da boş bırakmadı.

Barikatlar kuran kartel üyeleri, araçları ateşe verdi.

Çatışmalarda en az iki kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

Yerel yöneticiler halka evlerinden çıkmama uyarısında bulundu.

ABD’nin yardımı karteli zıvanadan çıkardı

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden, önümüzdeki hafta Meksiko kentini ziyaret edecek.

Amerikalı yetkililer Ovidio ve kardeşi Joaquin’in 11 metamfetamin laboratuvarında ayda 1,3-2,2 ton arası uyuşturucu imal ederek ABD’ye soktuğunu tahmin ediyor.

ABD, aralık ayında, Ovidio ve üç erkek kardeşinin yakalanmasına yardım edecek bilgi sağlayan kişilere 5 milyon dolar ödül vadetmişti.

Ömür boyu yatacak

Öte yandan El Chapo 2019’da uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından ömür boyu hapis cezası almıştı.

Ovidio 2019'da da gözaltına alınmış, destekçilerinin şiddet olayları sonrası serbest bırakılmıştı.

(El Chapo)

(Ovidio Guzman-Lopez)