Meksika'da uzaylı iddiası bulunan kalıntılara röntgen çekildi Uzaylı iddiasıyla gözler önüne serilen kalıntılar dünya genelinde tartışmalara neden oldu. Meksikalı doktorlar, kalıntılar üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

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Dünya, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan uzaylı iddiasını konuşuyor.

Meksika’da gözler önüne serilen ve uzaylı olduğu iddia edilen kalıntılar, çeşitli tartışmalara sebep oldu.

Bu kalıntıların uzaylı olabileceği iddiası konuşulurken, diğer yandan da olayın tamamen kurgu olduğu üzerinde duruluyor.

Kalıntılara röntgen çekildi

Meksikalı doktorlar, kongreye sunulan, insan olmadığı iddia edilen canlıların kalıntıları üzerinde çeşitli laboratuvar çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında kalıntılara röntgen çekildi.

"Cesetler tek bir iskelete ait, bir araya getirilmedi"

Donanma Sekreteri Sağlık Bilimleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Jose de Jesus Zalce Benitez'e göre yapılan çalışmalar, cesetlerin tek bir iskelete ait olduğunu ve bir araya getirilmediğini gösterdi.

"Dünya dışı bireylerin bin yıllık kalıntıları"

Gazeteci ve Ufolog Jaime Maussan tarafından sunulan cesetlerin, dünya dışı bireylerin 1000 yıllık fosilleşmiş kalıntıları olduğu iddia edildi.

Ancak birçok bilim insanına göre bunlar tamamen çürütülmüş iddialar ve suç teşkil eden gösterilerin bir parçası.

Cesetlerin yaklaşık bin yaşında olduğunu ve bilinen herhangi bir dünya türüyle akraba olmadığını kanıtladığını öne sürdüğü bilimsel analiz ve çalışma sonuçlarını paylaştı.

Donanma Sekreterliği Sağlık Bilimleri Araştırma Enstitüsü`nden Jose De Jesus Zalce Benitez, "Kafatası, boyunla birleşim ve devamlılık yapısı bakımından örtüşmektedir. Kafatasının iddia edildiği gibi bir araya getirildiğine dair kanıt yok." dedi.