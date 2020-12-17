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    Melania Trump, hastanedeki çocuklara maskesiz kitap okudu

    First Lady Trump'ın hasta çocuklara kitap okurken maskesini çıkarması tepki çekti. Yetkililer, konuyla ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2020 - 11:55
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 11:57
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    Melania Trump, hastanedeki çocuklara maskesiz kitap okudu

    Geçen ekim ayında ABD Başkanı eşi Donald Trump ile birlikte koronavirüse yakalanan First Lady Melania Trump'ın çocuk hastanesini ziyareti olay oldu.

    Trump, maskeyle girdiği Ulusal Çocuk Hastanesi'ni ziyareti sırasında çocuklara kitap okumak için maskesini çıkardı.

    KİTAP OKURKEN MASKESİNİ ÇIKARDI

    Hastane kurallarına göre, ziyaretçilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmasının zorunlu olduğu belirtilirken, yetkililer ise Trump'ın hasta çocuklardan uzakta oturduğunu söyledi.

    Melania Trump, hastanedeki çocuklara maskesiz kitap okudu ViDEO

    Melania Trump, hastanedeki çocuklara maskesiz kitap okudu #1

    "KONUŞMA SIRASINDA MASKE GEREKMİYOR"

    Bir hastane yetkilisi, CNN International'a yaptığı açıklamada, "Sağlık düzenlemeleri altında, bir kişi konuşurken, maske giymesi gerekmiyor." dedi. First Lady'nin, çocuklardan yaklaşık 4 metre mesafede bulunduğu kaydedildi.

    Melania Trump'ın ofisinden yapılan açıklamada da konuşmacılar için hastanenin maske protokollerine uyulduğu bildirildi.

    "ÇOK HEYECANLIYIM"

    Hastanede açıklamada bulunan Trump ise "Burada olmak harika. Tatil döneminde en sevdiğim etkinliklerden biri bu. Çok heyecanlıyım, kitap okumayı dört gözle bekliyorum." dedi.

    Melania Trump, hastanedeki çocuklara maskesiz kitap okudu #2

    Melania Trump, hastanedeki çocuklara maskesiz kitap okudu #3

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