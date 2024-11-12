Melania Trump, Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın çay davetine katılmayacak

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Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesinin ardından gözler, Melania Trump'a döndü.

Beyaz Saray'a dönmeye hazırlanan Melania Trump, şimdiden bazı radikalar kararlar almaya ve hayata geçirmeye başladı.

Trump'ın eşi Melania'nın, Jill Biden'ın düzenlediği geleneksel çay davetine katılmayacağı ancak ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

"ORTAK DAVET"

Jill Biden'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Biden'lar tebriklerini iletti ve Trump'ları Beyaz Saray'da buluşmaya ortak davet etti." denildi.

Ancak Melania Trump'ın; Jill Biden ile görüşmeyeceği, yarın yapılacak Beyaz Saray buluşmasında eşi Donald Trump'a katılmayacağı bildirildi.

"NİHAİ KARARI DEĞİL"

CNN International'a konuşan bazı kaynaklar ise Melania Trump'ın yakın zamanda yayınlanan, kendi adını taşıyan anı kitabıyla ilgili önceden planlanan bir etkinlik nedeniyle çakışma olduğunu, katılmama kararının henüz nihai olmadığını belirtti.