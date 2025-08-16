Melania Trump, Putin'e kaçırılan çocuklarla ilgili mektup gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Donald Trump arasındaki müzakerelere sürpriz bir isim dahil oldu.

ABD First Lady'si Melania Trump, kocası Trump aracılıyla Putin'e bir mektup yolladı.

UKRAYNA'DAN KAÇIRILAN ÇOCUKLARDAN BAHSETTİ

First Lady, yazdığı kişisel mektupta Ukrayna ve Rusya'daki çocukların içinde bulunduğu zor durumu dile getirdi.

Yetkililer, çocukların kaçırılmasından söz edilmesi dışında mektubun içeriği hakkında bilgi vermedi.

MEKTUBU GÖRÜŞMEDE PUTİN'E İLETTİ

İki Beyaz Saray yetkilisinin verdiği mektuba göre ABD Başkanı Donald Trump, iki liderin yaptığı yaklaşık üç saatlik görüşmede, mektubu Putin'e verdi.

Slovenya doğumlu Melania Trump, Alaska seyahatinde yer almadı.

20 BİNE YAKIN ÇOCUĞUN KAÇIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ukrayna, Rusya tarafından tam ölçekli savaş sırasında kaçırılan ve zorla Rusya'ya, Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarına veya Belarus'a nakledilen 19 bin 500'den fazla çocuğu tespit etti .

Bunlardan sadece 1.509'u geri getirildi.

Mart 2023'te Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Putin ve Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukraynalı çocukları kaçırdıkları gerekçesiyle tutuklama emri çıkardı.

RUSYA İDDİALARI REDDETTİ

Moskova daha önce savaş bölgesinden savunmasız çocukları koruduğunu söylemişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı tam kapsamlı işgal etmeye başlamasından bu yana milyonlarca Ukraynalı çocuğa acı çektirdiğini ve haklarını ihlal ettiğini belirtti.