Melania Trump, şahsi ofis açtı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, sosyal medya ile kendisine bir ofis açtığını duyurdu.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, sosyal medyadan bir duyuru yaptı.

Trump, sosyal medya platformu Twitter’dan ‘@OfficeofMelania’ hesabını açtığını duyurdu.

"HABERLER İÇİN BU HESABI TAKİP EDİN"

Trump mesajında “Bayan Melania Trump, Melania Trump Ofisi’nin açılışını duyuruyor. Lütfen haberler ve güncellemeler için bu hesabı takip edin.” dedi.

AMACI AÇIKLANMADI

Trump’ın bu hesabı hangi amaçla kullanacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı. Eski First Lady’nin yeni açtığı hesabın sosyal medyada şu ana kadar 76 bin takipçisi bulunuyor.