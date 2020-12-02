Melania Trump'ın, Beyaz Saray'da hazırladığı Noel dekoru ortaya çıktı

Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Beyaz Saray'da son Noel'i kutlayacak. First Lady, kutlamalar için dekorasyon çalışması yapan ekibe teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden'a karşı kaybettiğini önce kabul etmemesi, ardından Biden için geçiş sürecini başlatması nedeniyle ABD'de karmaşa yaşanırken, Beyaz Saray'da Noel hazırlıkları tamamlandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, First Lady Melania Trump'ın bu yılın temasını "Güzel Amerika" olarak belirlediği kaydedildi.

DEKORASYONLARI PAYLAŞTI

Melani Trump, Twitter hesabından, kutlamalar için Beyaz Saray'ın salonlarını ve odalarını süsleyen dekorasyonları paylaştı.

Mavi Oda'da bulunan Noel ağacını sarı ışıklar çevrelemiş durumda. Kırmızı Oda'da bir ağacın yanı sıra çeşitli süslemeler yer alıyor. Ayrıca ülke genelindeki öğrencilerden, süs eşyalarıyla ABD'yi "güzel yapan şeyi" tasvir etmeleri istendi.

Beyaz Saray'da Noel için Melania Trump’ın hazırladığı dekorasyon ViDEO

BEYAZ SARAY'DA SON KUTLAMA

ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden, Ocak 2021'de görevi Trump'tan devralacak. Donald Trump, eşi Melania Trump ve ekibiyle birlikte Beyaz Saray'da son Noel'i kutlayacak.

Beyaz Saray'ın açıklamasında Firsy Lady Trump, "Son dört yıldır ülkemizin en güzel yerlerinden bazılarına seyahat etme onuruna sahip oldum. Halkın Evi'nin tatil sezonuna hazır olmasını sağlamak için çalışan tüm personele ve gönüllülere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.