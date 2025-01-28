Melania Trump'ın Beyaz Saray'daki resmi portresi yayınlandı

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Amerika'da Donald Trump, yeniden başkanlık koltuğuna oturdu ve Beyaz Saray'a geri döndü.

Trump ile birlikte Beyaz Saray'a dönen en dikkat çeken isimlerden birisi de eşi Melania Trump...

Yeniden Beyaz Saray'a dönen ve son yıllarda tarzını değiştiren Melania Trump'ın resmi portesi yayınlandı.

DİKKAT ÇEKTİ

Melania Trump'ın yayınlanan portesi dikkati çekti. Son yıllarda tarzını değiştiren Melania, oldukça maskülen bir tarzla kamera karşısına geçti.

54 yaşındaki eski manken Melania Trump, eşinin 2017-2021 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde sergilediği zarif ve çarpıcı giyim tarzıyla sık sık gündem olmuştu.

BEYAZ SARAY KÜLTÜRÜNE ADAPTE OLDU

First Lady olmasının ilk zamanlarında nasıl giyinmesi gerektiğini neredeyse hiç bilmeyen Melania, Trump'ın 2015’te başkan adaylığını açıkladığı konuşmasında straplez bir kokteyl elbisesiyle eşinin yanında boy göstermişti.

İlk First Lady dönemini de siyah iş elbiseleriyle risk almadan geçiren Melania Trump, Beyaz Saray kültürüne hızlı adapte oldu.

Slovenya kökenli First Lady’nin artık stilini bulduğu, “jilet gibi keskin terzilik” ürünlerinin statüsünü yansıttığı belirtiliyor.

2017 YILINDA BEYAZ SARAY'DA VERDİĞİ POZ İSE ŞU ŞEKİLDE: