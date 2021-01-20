Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılışı

Eşi Donald Trump'ın görev süresinin dolmasıyla birlikte Beyaz Saray'dan ayrılan Melania Trump'ın, zayıfladığı fark edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresinin son gününde Beyaz Saray'a eşi Melania Trump ile veda etti.

Trump ve eşi, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce son açıklamalarını yaptı, gazetecilerin objektiflerine yansıdı.

BU KEZ ELİNİ BIRAKMADI

Çift, çim üzerinde helikoptere doğru yürüdü. Daha önce uçağa binişlerde ve inişlerde elini tutmak isteyen Donald Trump'ın elini iterek kameralara yansıyan Melania Trump, bu kez helikoptere kadar eşiyle el ele yürüdü.

MELANIA TRUMP ZAYIFLADI

Melania Trump'ın, ayrıca 4 yıl önce Beyaz Saray'a geldiği günlerden daha zayıf olduğu dikkat çekti.

Trump, Beyaz Saray'a veda etti ViDEO

4 YIL ÖNCEKİ KARŞILAMA

20 Ocak 2017'de Beyaz Saray'a gelen ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump, Barack Obama ve eşi Michelle Obama tarafından karşılanmıştı.