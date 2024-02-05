Malezya'da yetişkin filmi izleyen oğluna yaptığıyla pes dedirtti Malezya'da 38 yaşındaki bir anne, 13 yaşındaki oğlunu yetişkin filmi izlerken yakaladı. Anne o esnada oğlunun üzerine kaynar su döktü. Kadına 3 yıl hapis cezası verildi

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Malezya'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

38 yaşındaki bir anne, oğlunu telefonunda yetişkin filmi izlerken buldu.

Anne daha sonra 13 yaşındaki oğlunun üzerine kaynar su dökerek yaktı.

Yetişkin filmi izleyen oğlunu yaktı: Kaynar su döktü

Free Malaysia Today gazetesinde yer alan habere göre, 13 yaşındaki oğlunu kasten ağır yaralamakla suçlanan kadın, suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis ve para cezası ya da kırbaç cezası alacaktı.

Suçunu kabul eden kadın, "internet verisini yetişkin filmi izlemek için kullandığı" için oğlunun üzerine kaynar su döktüğünü iddia etti.

Mahkeme 3 yıl verdi

Beş çocuklu dul bir anne olduğu gerekçesiyle cezasının hafifletilmesini isteyen kadın, psikiyatrik bir hasta olarak stresinin arttığını ve doktorunun izniyle ilaç dozajını günde 50 mg'dan 100 mg'a çıkarmak zorunda kaldığını söyledi.

Savcı ise, sanığa ve halka ders olması için orantılı bir ceza verilmesini talep etti. Kadına 3 yıl hapis cezası verildi.