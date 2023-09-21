Meloni'nin Avrupa'ya göç tepkisi: İyi hayat vaadiyle kandırıyorlar İtalya Başbakanı Meloni, insan kaçakçılığıyla küresel çapta mücadele çağrısı yaptı. Meloni, "Seyahatin, Akdeniz'in dibinde ölümle sonuçlandığını söylemiyorlar" dedi.

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AA & Ensonhaber

İtalyan'nın göç baskısı altındaki adası, Lampedusa, son dönemde binlerce göçmenle karşı karşıya kalıyor.

Adada acil durum ilan edilirken, Başbakan Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'nin göçmen kampı olmalarına izin vermeyeceğini söyledi.

İnsan kaçakçılığıyla mücadele çağrısı

Son olarak New York'ta 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşan Meloni, insan kaçakçılığıyla küresel çapta mücadele çağrısı yaparak, bu mücadelenin Birleşmiş Milletlerin (BM) görevlerinden biri olduğunu söyledi.

"Binlerce dolar ödetiyorlar, ölümle sonuçlanıyor"

İnsan kaçakçılarının göç etmek isteyenleri daha iyi bir hayat bulacağı vaadiyle kandırdığına işaret eden Meloni, şöyle konuştu:

Avrupa'ya seyahat için binlerce dolar ödetiyorlar. Normal turizm acentesi gibi sattıkları o seyahatin, Akdeniz'in dibinde ölümle sonuçlandığını söylemiyorlar.



Çünkü teknenin öyle bir seyahate uygun olup olmadığı umurlarında değil, onlar için önemli olan kar marjıdır.

"İtalya ön safta yer almak niyetinde"

Meloni, BM'ye insan kaçakçılığıyla küresel boyutta mücadele edilmesi çağrısı yaparak şöyle dedi:

Kuruluş belgesinde 'insanın onuruna ve değerine olan inancı' beyan eden böyle bir kurum, bu kargaşaya yüzünü çevirebilir mi?



Bu konudaki her türlü iki yüzlülüğü reddetmenin ve insan tacirlerine karşı hiçbir taviz vermeden küresel bir savaş ilan etmenin bu kurumun bir görevi olduğuna inanıyorum.



Bunu yapmak için her düzeyde birlikte çalışmalıyız. İtalya ön safta yer almak niyetinde.

"Hangi tarafı tutacağımızı net şekilde seçtik"

Karmaşık bir dönemden geçtiklerini dile getiren Meloni, şöyle devam etti:

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bize şunu anlatıyor: Geçen yüzyılda kendimizi kurtardığımız egemenlik savaşları ve neo-emperyalist döneme bizi geri götürmek isteyenler karşısında, vatan sevgisinin, millet olma değerinin halen savunabileceğini gösterdi.



Tarihin hangi tarafında olduğumuza karar vermek vicdanen bize kalmış. İtalya hangi tarafı tutacağını net şekilde seçti.

İtalya'nın hangi tarafta olacağı seçimini adalet duygusuyla yaptığını vurgulayan Meloni, şu ifadeleri kullandı:

İtalya, halkı soğuk ve karanlıkta bırakarak boyun eğdirmek ümidiyle sivil altyapıları bombalayanların, enerjiyi silah olarak kullananların, milyonlarca insanın beslenmesi için temel ham madde olan tahılın ihracatını önleyerek kalkınmakta olan milletlere şantaj yapanların olduğu bir dünyayı yönetmenin ne kadar zor olacağını bildiği için bunu yaptı.

BM Güvenlik Konseyi'nde reformdan yana

Meloni, konuşmasında BM Güvenlik Konseyi'ne yönelik reform tartışmalarına da değinerek, şunları kaydetti:

İtalya, Güvenlik Konseyi’nde temsili daha arttıracak, daha şeffaf ve etkili hale getirecek bir reform yapılması ihtiyacını destekliyor. Reform, koltukların daha adil bir coğrafi dağılımını garanti ederken, aynı zamanda bölgesel temsili güçlendirecektir.



Dolayısıyla, 80 yıl önce başka bir yüzyılda, başka bir milenyumda sona eren bir çatışmanın sonucunda ortaya çıkan kristalleşmiş yapıdan çıkıp, herkese şimdiki değerini gösterme fırsatı verecek bir reforma ihtiyacımız var.

Yapay zekanın riskleri konusunda uyardı

Konuşmasında yapay zekanın risklerine de dikkati çeken Giorgia Meloni, şu değerlendirmede bulundu:

Yapay zeka uygulamaları, birçok alanda büyük bir fırsat sunuyor ancak bunların beraberinde getirdiği muazzam riskleri anlamamış gibi yapamayız.



İnsan yeteneklerini, en iyi şekilde kullanmayı amaçlayan ilerlemelere alışmıştık, bugün ise insan yeteneklerinin yerini alma riski taşıyan ilerlemelerle karşı karşıyayız.

Meloni, yapay zekanın geçmişte insanın daha çok organizasyonel çalışmalara ağırlık vermesi için fiziksel iş gücüne odaklandığını ama bugün özellikle iş piyasasında insanın yerini alma riskine yol açtığını ifade ederek şöyle dedi:

Bu teknolojilerin etik bariyerlere saygı duymasına, teknolojinin, evrimin insanın hizmetinde kalmasına ve bunun tersinin olmamasına yönelik küresel yönetişim mekanizmalarına ihtiyacımız var.

G7 Dönem Başkanlığı İtalya'ya geçti

İtalya Başbakanı, ülkesinin gelecek yıl üstleneceği G7 Dönem Başkanlığı'nın merkezinde göç, Afrika, yapay zeka ve barış konularının olacağı bilgisini de verdi.

Bu arada, İtalya Başbakanı Meloni'nin dün BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katıldığı oturuma katılmaması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın verdiği resepsiyona gitmemesi, İtalyan basınında eleştiri konusu oldu.

Başbakanlık kaynaklarının, Meloni'nin söz konusu etkinlikler sırasında Afrikalı liderlerle ikili görüşmeler yaptığını ve Genel Kurul'daki konuşmaya hazırlandığını aktardığı belirtildi.