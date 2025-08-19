Meloni'nin mimikleri Beyaz Saray'daki görüşmeye damga vurdu

Dün Beyaz Saray'da tarihi bir gün yaşandı...

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve Avrupalı liderler bir araya geldi.

Görüşmenin ana gündem maddesi, Rusya ve Ukranya arasında yaklaşık 3 yıldır devam eden savaşın son bulması ve barışın sağlanması oldu.

MİMİKLERİ GÜNDEM OLDU

Görüşme bu kadar kritik bir öneme sahipken, sosyal medyada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye ait görüntüler gündem oldu.

İtalya Başbakanı Meloni, Donald Trump ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in kendi aralarında konuştukları sırada sergilediği mimikler dikkat çekti.

MİMİKLER, ALMANYA BAŞBAKANI MERZ'E TEPKİ MİYDİ?

Görüşme arasında kaydedilen görüntülerde iddiaya göre, Almanya Başbakanı Merz'in Trump’a, Putin ile barış yerine ateşkes önermesi üzerine meloni tepkisini mimikleriyle gösterdi.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Beyaz Saray'daki bu mimiklerin yanıkıları sürerken, akıllar Meloni'nin daha önce ki mimikleri geldi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ilginç mimikleriyle daha önce de gündem olmuştu.