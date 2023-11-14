Mercedes, Gazze'yi bombalayan İsrail'e para yardımı yaptı Otomobil üreticisi şirketin CEO'su Kaellenius, İsrail merkezli kuruluşa bağışta bulunduklarını söyledi. "Onların güvenliği en büyük önceliğimiz" diyen Kaellenius, "Mağduriyetlerin hafifletilmesine katkı yapmak istiyoruz" dedi.

ensonhaber.com

Genel merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinden bulunan otomobil üreticisi Mercedes, Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e desteğini açıkladı.

İsrail ordusu, başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülkeden mühimmat ve parasal destek alıyor.

Bu tavır, Gazze'de masum sivillerin öldürülmesine çanak tutuyor.

Mercedes'ten İsrail'e destek

Mercedes-Benz CEO'su Ola Kaellenius, İsrail'e ve ona açıktan destek veren Almanya merkezli kuruluşa maddi yardımda bulunduklarını duyurdu.

Kaellenius, İsrail'e yönelik "terör" saldırılarından bu yana dünya çapında yayınlanan haber ve görüntülerin kendisini "derinden sarstığını" söyledi.

Bu durumun Orta Doğu'daki barışa olası yansımaları konusunda "son derece endişeli" olduğunu anlatan Kaellenius, "Bölgede meslektaşlarım, uzun süredir tanıdıklarım ve iyi dostlarım var." dedi.

1 milyon euro gönderdiler

Yaptıkları yardımın miktarını LinkedIn paylaşımıyla duyuran Kaellenius, şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlarla temasa geçtik. Sahadaki mağduriyetlerin en azından bir nebze de olsa hafifletilmesine katkıda bulunmak istiyoruz.



Mercedes-Benz, kurtarma araçlarının satın alınmasına yönelik yardım kuruluşları United Hatzalah'ın yanı sıra, kardeş kuruluşlarla birlikte bölgedeki insani yardımları koordine eden Alman Kızılhaçı'na toplam 1 milyon euro bağışta bulunuyor.

"Güvenlikleri en büyük önceliğimiz"

United Hatzalah, İsrail genelinde gönüllülük esasına dayalı acil tıbbi hizmet kuruluşu olarak biliniyor.

CEO Kaellenius, "Tel Aviv'deki Ar-Ge tesisimizin ekibiyle elbette sürekli iletişim halindeyiz ve onların güvenliği en büyük önceliğimiz." ifadesini kullandı.

Kaellenius: Yaslarını tutuyorum

"Şiddete maruz kalan ve sevdiklerini kaybetmenin yasını tutan" herkesin yanında olduğunu anlatan Mercedes yetkilisi, "Düşüncelerim, çok sayıda yaralı, kaçırılanlar ve onların aileleriyle birlikte." diye ekledi.

Scholz: Yahudilere saldıranlar, bize saldırıyor demektir

Berlin yönetimi, Gazze'de sivil yerleşimleri hedef alan İsrail'e açık desteğiyle dikkat çekiyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze'de ateşkesi doğru bulmadığını söylemiş, "Almanya'da Yahudilere saldıran herkes, hepimize saldırıyor demektir." şeklinde konuşmuştu.