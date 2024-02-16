Merkel: Aleksey Navalni'nin ölümü beni dehşete düşürdü

AA & Ensonhaber

Rusya'da muhalif siyasetçi Aleksey Navalni, kaldığı hapishanede hayatını kaybetti.

Navalni'nin ölümüne, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'den ilk açıklama geldi.

Merkel, "Aleksey Navalni'nin ölüm haberi beni büyük bir dehşete düşürdü." dedi.

"Korkunç yöntemlerle susturuldu"

Alman Şansölye, açıklamasında şöyle dedi:

Rusya'nın baskıcı devlet gücünün kurbanı oldu. Ülkesi için ayağa kalkan cesur, korkusuz bir sesin, korkunç yöntemlerle susturulması korkunç.



Düşüncelerim; eşi, çocukları, arkadaşları ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte.