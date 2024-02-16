Merkel: Aleksey Navalni'nin ölümü beni dehşete düşürdü

Rusya'da muhalif siyasetçi Aleksey Navalni, kaldığı hapishanede hayatını kaybetti.
Navalni'nin ölümüne, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'den ilk açıklama geldi.
Merkel, "Aleksey Navalni'nin ölüm haberi beni büyük bir dehşete düşürdü." dedi.
"Korkunç yöntemlerle susturuldu"
Alman Şansölye, açıklamasında şöyle dedi:
Rusya'nın baskıcı devlet gücünün kurbanı oldu. Ülkesi için ayağa kalkan cesur, korkusuz bir sesin, korkunç yöntemlerle susturulması korkunç.
Düşüncelerim; eşi, çocukları, arkadaşları ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte.
Almanya'da tedavi gördü
Bild gazetesi, Merkel'in, görevde olduğu süre boyunca Navalni lehine kampanya yürüttüğünü yazdı.
Rus muhalif Navalni, 2020 yılında Rusya’da "toksik zehirlenme" şüphesiyle Almanya'da hastaneye kaldırılmıştı.
20 Ağustos'ta Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Navalni, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.
Zehirlenme iddiası
"Toksik zehirlenme" şüphesiyle Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.
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