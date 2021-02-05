Merkel: İkinci dalgayı atlattık

Almanya'nın ikinci koronavirüs dalgasını atlattığını söyleyen Merkel, "Kuaförlerin tekrar açılmasını dört gözle bekliyorum" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesindeki koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeleri, Alman RTL televizyonunda katıldığı programda değerlendirdi.

Almanya'nın koronavirüsün ikinci dalgasını atlattığını söyleyen Merkel, kısıtlamaların kaldırılması için ise kesin verileri bekleyeceklerini açıkladı.

"IŞIĞI GÖREBİLİYORUM"

Merkel, aşıların vaka sayılarını etkilemesi için Almanların biraz daha dayanması gerektiğini söyleyerek halkı yanlış umutlara karşı uyardı.

Merkel "Tünelin ucundaki ışığı görebiliyorum." dedi.

Merkel ayrıca, yaklaşık 2.2 milyon vaka ve 60 bine yakın ölümün yaşandığı Almanya'daki 401 bölgenin 70'inin 100 bin kişi başına 50 olan hedef eşiğin altına düştüğünü söyledi ve "Mutasyonun, bu İngiliz virüsünün ne kadar yaygın olduğu hakkında hafta sonunda veya önümüzdeki hafta başında bilgi alacağız." ifadelerini kullandı.

Merkel ayrıca, yeni mutasyonların yeni aşılar gerektirebileceğini de vurguladı.

"HUZURSUZ GECELER GEÇİRDİM"

Milyonlarca insanı etkileyecek kararlar almaya çalışırken huzursuz geceler geçirdiğini söyleyen Merkel, daha önceki bir toplantıda da karantina baskısı altındaki ailelerle konuştuğunu söyledi.

"KUAFÖRLERİN AÇILMASINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Merkel, kendisine kuaförler kapalı olduğu halde saçını nasıl yaptığı sorulması üzerine ise, bir asistan yardımı aldığını açıkladı ve şunları söyledi:

"Elbette, tüm hijyen kurallarına dikkat ediyoruz, insanlar saçlarının beyazladığı gerçeğiyle yaşamak zorunda. Bu yüzden kuaförlerin tekrar açılmasını dört gözle bekliyorum."