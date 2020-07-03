Merkel ilk kez maskeli görüntülendi

Merkel ilk kez maskeli görüntülendi

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Almanya Başbakanı Merkel, maske takarak görüntülemediği için yapılan eleştirilerin ardından parlamentoda maske taktı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgını boyunca maskeli bir görüntü vermediği konusunda eleştirilere maruz kalmıştı.

Merkel, bir basın toplantısı sırasında gazeteciler tarafından neden kamusal alanda maske takarak görüntülenmediği sorulmuştu.

MESAFE KURALLARINA UYARKEN MASKE TAKMAM GEREKMİYOR

Merkel ise sosyal mesafe kurallarına uyarken maske takması gerekmediğini, ancak sosyal mesafeye uyulmayan durumlarda, alışveriş sırasında maske taktığını ifade etti. Gazetecilerin sorusunu gülümseyerek yanıtlayan Merkel, “Ama nereden alışveriş yaptığımı söylemeyeceğim” dedi.

İLK KEZ MASKELİ GÖRÜNTÜ VERDİ

Başbakan Merkel gelen eleştirilerin ardından bugün parlamentoya giriş yaptığı sırada maskeli bir şekilde görüntülendi.

Parlamentonun üst kanadı olan Bundesrat'a giren Merkel, Almanya'nın 1 Temmuz'da başlayan 6 aylık Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı kapsamında hazırlanan “EU2020” yazılı maske taktı.