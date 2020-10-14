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    Merkel: İrlanda'yı Brexit'te hayal kırıklığına uğratmayacağız

    Almanya Başbakanı Merkel, ticaret anlaşmasının İrlanda açısından önemine değindi.
    • AA
    • 14.10.2020 - 15:22
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    Merkel: İrlanda'yı Brexit'te hayal kırıklığına uğratmayacağız

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık sürecini değerlendirdi.

    Merkel, AB ile İngiltere arasında Brexit kapsamında bir ticaret anlaşmasının herkesin menfaatine olacağını belirterek, İrlanda'yı Brexit konusunda hayal kırıklığına uğratmayacaklarını söyledi.

    İRLANDA'YA DESTEK VERDİ

    Ülkesinin AB dönem başkanlığında düzenlenen Birliğin Bölgeler Komitesi'nde, ticaret anlaşmasının İrlanda açısından da önemine işaret eden Merkel, "Brexit konusunda İrlanda'yı hayal kırıklığına uğratmayacağız, müzakerelerde birlikte olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

    "HERKESİN MENFAATİNE OLACAK"

    Merkel, Brexit kapsamında bir ticaret anlaşması üzerinde anlaşmaya varmanın herkesin menfaatine olacağını yineleyerek, AB üyelerinin İngiltere ile bir ticaret anlaşması için hemfikir olduğunu vurguladı.

    Merkel: İrlanda yı Brexit te hayal kırıklığına uğratmayacağız #1

    "ANLAŞMASIZ SONUCA HAZIRLANMALIYIZ"

    Almanya Başbakanı Merkel olası bir anlaşmazlık durumunda ise "Brexit konusunda müzakereler nihayetinde bir anlaşmasız sonuca da kendimizi hazırlamak zorundayız." dedi.

    AB üyesi 27 ülkenin lideri, yarın ve cuma günü Brexit kapsamında İngiltere ile bir ticaret anlaşmasını görüşmek için Brüksel'de bir araya gelecek.

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