Merkel: Koronavirüs aşısı henüz yok

Artan sosyal hareketlilik konusunda uyaran Almanya Başbakanı Merkel, salgına karşı aşı ve ilacın halihazırda var olmadığına dikkat çekti.

Rusya, dünyanın ilk koronavirüs aşısını onayladığını duyurdu.

Çin, aşının yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacağını, fiyatının ise 140 dolardan az olacağını bildirildi.

Almanya'dan gelen açıklamada ise Çin ve Rusya'daki gelişmelerin aksine görüş bildirildi.

"VİRÜS BURADA"

Başbakan Angela Merkel, koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle vatandaşlara seslenerek, "Pandeminin ortasındayız. Kendisini görmüyor olsak da virüs burada." dedi.

"AŞI VE İLAÇ HENÜZ YOK"

Aşı ve ilaç çalışmalarına ilişkin Merkel, "Buna karşı bir aşı henüz yok. İlaç da yok. Artan sosyal hareketliliğin ve temasın vaka sayısının artmasına yol açtığını görüyoruz." dedi.

Angela Merkel: Aşı henüz yok, ilaç da yok ViDEO

"BÖYLE DEVAM EDEMEZ"

Merkel, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Almanya genelindeki vaka sayısı son üç haftada iki katına çıktı. Bu şekilde devam etmemeli. Bunu baskılamalıyız. Ancak iyi haber; kurallara uyduğumuz takdirde sosyal yaşam alanında pek çok şey mümkün olur. Bu konuda herkes katkı sağlayabilir."