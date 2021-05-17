Merkel, Netanyahu ile görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'e destek mesajı verildi.

İsrail'in Filistin'e yönelik zulmü devam ederken, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Şansölye Merkel, telefonda Netanyahu ile Orta Doğu'daki gerginliğin artmasını ele aldı.

ALMANYA, İSRAİL'E YÖNELİK SALDIRILARI KINADI

Merkel'in görüşmede, Gazze'den İsrail'e yönelik devam eden füze saldırılarını bir kez daha sert bir şekilde kınadığı ve Netanyahu'ya Alman hükümetinin dayanışma içinde olduğu güvencesini verdiği belirtildi.

"İSRAİL'İN KENDİNİ KORUMAYA HAKKI VAR"

"İsrail'in kendini savunma çerçevesinde saldırılara karşı koyma hakkı olduğunu" ileri süren Merkel'in, "her iki tarafta çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinden dolayı çatışmanın bir an önce bitmesi umudunu dile getirdiği" aktarıldı.

Angela Merkel'in ayrıca federal hükümetin, Almanya'da nefret ve antisemitizm yayan protestolara karşı kararlı bir şekilde hareket edeceğini belirttiği kaydedildi.