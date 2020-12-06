Merkel: Tünelin sonunda ışık görüyoruz

Angela Merkel, aşılar sayesinde koronavirüsün yenilebileceğini umduğunu ifade ederek, "Nihayet artık tünelin sonunda ışık görüyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 18 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Almanya'da, Başbakan Angela Merkel, umutlu olduğunu söyledi.

Haftalık video mesajında koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarada bulunan Merkel, aşılar sayesinde koronavirüsün yenilebileceğini ancak bunun birkaç ay içinde olmayacağını söyledi.

Yakında çok sayıda aşının onay almasının beklendiğini ifade eden Almanya Başbakanı, "Sonrasında adım adım virüsü yenebiliriz" dedi.

"TÜNELİN SONUNDA IŞIK GÖRÜYORUZ"

Angela Merkel, "Pandeminin başlamasından dokuz ay sonra nihayet artık tünelin sonunda ışık görüyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı Merkel haftalık video mesajında, koronavirüs pandemisiyle ilgili gelişmelere yer verdi.

MART SONUNA KADAR 10 MİLYON DOZ AŞI

Diğer yandan, tedarik zincirlerindeki gecikmelerden ötürü Pfizer/Biontech'in aşısının başlangıçta umulduğu kadar çok sayıda piyasaya sürülemeyeceği ortaya çıkmıştı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da, aşı adayının ruhsat alması halinde ilk aşılamaların başlayabileceğini söyledi.

Spahn, mart ayı sonuna kadar ülkede 10 milyon dozdan fazla aşının kullanıma hazır hale geleceğine inandığını belirtti.

"YIL SONUNA KADAR 5 AŞI RUHSAT ALACAK"

Konuya ilişkin açıklamalar yapan Spahn, "O zamana kadar sadece Biontech'ten 11 milyon dozun alınması gerçekçi olur" dedi.

Spahn, Biontech aşısına izin çıkması halinde gelecek aylarda üç ila dört milyon dozun kullanıma hazır olacağını söyledi.

Toplamda beş aşı adayının yıl ortasına kadar ruhsat alacağını tahmin ettiğini ifade eden Spahn, en geç yaz mevsiminde toplu aşılamaların başlayacağını ifade etti. Spahn, "En geç yazın toplu aşılamaların olacağı konusunda iyimserim" diye konuştu.