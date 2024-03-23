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Mescid-i Aksa’da 100 bin kişi teravih namazı kıldı

Mescid-i Aksa’da 100 bin kişi teravih namazı kıldı İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Mescid-i Aksa'da, ramazan ayının ikinci cuma gecesi, 100 bin kişinin teravih namazı kıldığı bildirildi.