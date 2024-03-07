Messi'nin ilk sözleşmesinin imzalandığı peçete açık artırmaya çıktı Lionel Messi'nin 13 yaşındayken Barcelona'daki ilk sözleşmesinin imzalandığı ve açık artırmada satışa konulan peçetenin değeri 300 bin ila 500 bin sterlin arasında.

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Birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Lionel Messi, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı..

Arjantinli yıldızın 13 yaşındayken FC Barcelona'ya kiralanacağına dair yapılan ilk sözleşme kağıt peçete üzerinde imzalanmıştı..

Aralık 2000'de imzalanan peçete, o dönem Barcelona Direktörü Carles Rexach'ın Messi'le anlaşmasını imzalama taahhüdünü taşıyor.

Rekor golcü oldu

Anlaşma aynı zamanda İspanyol kulübünün transfer danışmanı Josep Minguella ve Messi'yi tavsiye eden menajer Horacio Gaggioli tarafından da imzalandı.

Messi, bir ay sonra Barcelona'ya katıldı ve rekor golcü oldu.

İlk maçına 16 yaşında çıktı

İlk maçına 16 yaşında çıktı ve Katalan kulübüyle çıktığı 778 maçta 672 gol attı.

Şu anda 36 yaşında olan Messi, 2021'de Paris St-Germain'e gitmeden önce Barselona'da 10 La Liga ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Peçetede yazan ifadeler

Peçetenin üzerinde mavi mürekkeple yazılmış anlaşmada şu ifadeler yer alıyor:

Barselona'da, 14 Aralık 2000 tarihinde ve Messrs Minguella ve Horacio'nun huzurunda, FC Barcelona'nın sportif direktörü Carles Rexach, kendi sorumluluğu altında ve herhangi bir karşı görüşe bakılmaksızın, işbu belgeyle şunu kabul eder: Üzerinde anlaşılan miktarlara uymamız şartıyla, Lionel Messi ile sözleşme imzalayacağız.

Açık artırmaya çıkarıldı: Değeri 300-500 bin sterlin

Daha sonra resmi bir sözleşme hazırlandı ancak Arjantinli menejer Horacio Gaggioli, açık artırmada satmaya karar verdiği anlaşmanın bu ilk kanıtını, yaklaşık 25 yıl sakladı.

Peçete, İngiliz müzayede evi Bonhams aracılığıyla satışa çıkarıldı.

Peçete, New York'tan sonra 16-19 Mart'ta Paris'te, 24-26 Mart'ta da Londra'da sergilenecek, 18-27 Mart tarihleri ​​arasında da internet üzerinden açık artırmayla satışa sunulacak.

Koleksiyoncular, kağıt parçasının değerinin 300 bin ila 500 bin sterlin arasında olduğunu tahmin ediyor.