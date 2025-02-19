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Haber Merkezi

İran'da 19 Mayıs 2024'te yaşanan helikopter kazasında, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti.

Reisi'den sonra yapılan seçimlerle göreve gelen Türk kökenli Mesud Pezeşkiyan ile ülke yeni bir döneme girdi.

Pezeşkiyan'ın etnik kökeni ve son dönemdeki söylemleri ise hem ülkesinde hem de bölgede gündem yaratıyor.

AZERBAYCAN BAŞBAKANI'NA TÜRKÇE KARŞILAMA

Geçtiğimiz günlerde Türkçe şiir okuyan Pezeşkiyan, bu kez Türkçe karşılama ile gündemde.

Pezeşkiyan, Tahran'da Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ile görüştü. Bölge politikaları nedeniyle ilişkileri gergin iki ülke arasındaki bu görüşmeye, Pezşkiyan'ın konuğunu Azerbaycan Türkçesi ile karşılaması damga vurdu.

Karşılama anına ilişkin görüntüler, hem İran hem de bölge ülkelerinde gündem oldu.

TÜRKÇE ŞİİR TARTIŞMASI

Mesud Pezeşkiyan, Tebriz'de katıldığı bir programda da ünlü Tebrizli şair Şehriyar'ın "Haydar Baba'ya selam" şiirini okurken töreni düzenleyen yetkililer tarafından uyarılmıştı.

Hem okunan şiir hem de uyarı geniş yankı bulmuş, tartışmalara neden olmuştu.