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Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'de Wang Yi ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'de Wang Yi ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Asya ülkesindeki temasları kapsamında Wang Yi ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve uluslararası meseleler masadaydı.