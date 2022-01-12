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- Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'de Wang Yi ile görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'de Wang Yi ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Asya ülkesindeki temasları kapsamında Wang Yi ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve uluslararası meseleler masadaydı.
- AA & Ensonhaber
- 12.01.2022 - 14:29
- Güncelleme : 12.01.2022 - 15:38
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti.
Bakan Çavuşoğlu, burada Çinli mevkidaşı Wang Yi ile heyetler arası görüşme yapıldı.
ÇAVUŞOĞLU'NUN ÇİN TEMASLARI
Görüşme, Şanghay yakınındaki Vuşi kentinde gerçekleştirildi.
Çavuşoğlu'nun ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı kaydedilmişti.
Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'de Wang Yi ile görüştü VİDEO