Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya'lı mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

DHA Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında İsveç ve Finlandiya için başlayan NATO'ya üyelik süreci Finlandiya için olumlu sonuçlandı. Türkiye teröre ev sahipliği yapmaktan vazgeçmeyen İsveç için olumsuz Finlandiya için olumlu karar aldı. Bugün Finlandiya resmen NATO üyesi oldu. "Yeni müttefikimiz Finlandiya" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, “Brüksel’deki ilk görüşmemizde, yeni müttefikimiz Finlandiya’nın Dışişleri Bakanı Haavisto’yu, NATO üyelik süreçlerinin tamamlanması nedeniyle tebrik ettik” dedi.