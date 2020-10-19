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    Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile görüştü

    Bakan Çavuşoğlu ile Raab'ın görüşmesinde Karabağ, Doğu Akdeniz ve Libya konuları değerlendirildi.
    • DHA
    • 19.10.2020 - 16:25
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    Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşıyla telefonda görüştü.

    ÇAVUŞOĞLU-RAAB GÖRÜŞMESİNDE ELE ALINAN KONULAR

    Görüşmede; koronavirüs, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz ve Libya konularının ele alındığı belirtildi.

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