Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahian ile görüştü Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ile bir araya geldi.

DHA Türkiye ve Suriye arasında 11 yıl sonra temas kurulmuştu. Bugün iki ülke arasında bakanlar düzeyinde ilk görüşme gerçekleştirildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Rus ve Suriyeli mevkidaşları ile 4'lü zirveye katıldı. Zirvenin ardından Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ile bir araya geldi. "Ekonomik ve enerji iş birliğimiz gündemdeydi" Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Moskova’da İran Dışişleri Bakanı kardeşim Hüseyin ile görüşmemizde Suriye, üst düzey ziyaretler, ekonomik ve enerji iş birliğimiz gündemimizdeydi." ifadelerini kullandı.