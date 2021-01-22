Mevlüt Çavuşoğlu, Jens Stoltenberg ile görüştü

NATO karargahında Stoltenberg ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarına devam ediyor.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Görüşme, NATO karargahında yapıldı.

Çavuşoğlu, görüşmeden sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İttifak içinde birlik ve dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"NATO MİSYONLARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Çavuşoğlu, "Ülkemiz İttifakın caydırıcılık ve savunmasında kritik ve öncü roller üstleniyor. Afganistan’da ve Irak’ta NATO misyonlarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'nun, Brüksel'deki temasları kapsamında gün içinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüşmesi bekleniyor.